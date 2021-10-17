Оптическая иллюзия: посчитайте котиков на фотографии
Источник:Reddit
Как известно, котики – всеобщие любимцы и редкие хитрецы. А еще эти пушистые существа – настоящие мастера маскировки.
В сети набирает популярность новая "загадка" – фотография на которой предлагают найти кота. Оптической иллюзией поделилась пользовательница Reddit KittyInALabCoat. Фотографию на днях сделал ее отец.
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Однако мужчина даже не думал, что сфотографировал четырех котят – до тех пор, пока его дочь не присмотрелась ближе. Фотография бросила вызов многим пользователям, ведь после публикации в сети у многих возникли проблемы с поиском четвертой кошки.
Он не заметил четвертой кошки, до того как я увидела фотографию. Моей первой реакцией было волнение, и я бросила вызов моей семье, чтобы найти его,
– рассказала пользовательница Reddit
Оптическая иллюзия: посчитайте котиков на фотографии / Фото Reddit
Небольшая подсказочка.
Оптическая иллюзия / Фото Reddit
Если вы все еще в поисках – вот ответ.
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