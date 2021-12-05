Онлайн-музей, позволяющий рассмотреть работы Яна ван Эйка в сверхвысоком разрешении

Королевский институт культурного наследия Бельгии выложил в открытый доступ оцифрованные полотна Яна ван Эйка. Проект называется VERONA – Van Eyck Research in Open Access.

Центр изучения фламандских примитивов запустил проект VERONA с целью изучения творческого процесса ранненидерландського художника-новатора Северного Возрождения Яна ван Эйка (1390 – 1441). Кроме того, основной миссией проекта являются: инвентаризация, научные исследования, сохранение и популяризация художественного и культурного наследия Бельгии.

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На сайте представлена карта, на которой отмечены места хранения полотен.



Места хранения картин / Фото скриншот Closer to Van Eyck

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Для переноса полотен в виртуальное пространство использовали макросъемку, инфракрасные и рентгеновские лучи. Благодаря этому, все работы Яна ван Эйка можно рассмотреть в сверхвысоких разрешениях – видно даже трещины.



"Портрет человека в красном тюрбане" / Фото Closer to Van Eyck



"Портрет супругов Арнольфини" / Фото Closer to Van Eyck



"Мадонна канцлера Ролена" / Фото Closer to Van Eyck