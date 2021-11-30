Книга с историей

В библиотеку вернулась исчезнувшая еще в 1911 году книга "Новые хроники Ребекки" Кейт Дуглас Уигген. Где она была все это время – неизвестно.

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Книгу зарегистрировали в библиотеке Гарден-Сити, а потом заметили, что на ней есть наклейка библиотеки Бойсе, поэтому отправили ее туда.

Из записей библиотеки стало ясно, что экземпляр исчез в ноябре – декабре 1911 года. В отчете об инвентаризации говорилось, что 159 книг из запасов были повреждены, 6 – потеряны, но их стоимость возместили, 13 – в то время были у читателей, а 173 – исчезли.

Судя по тому, что книга вернулась в библиотеку в хорошем состоянии, она не была повреждена. Остается лишь два варианта – "Хроники Ребекки" либо были у читателя, либо потерялись.

Интересно, какова была история этой книги, что с ней происходило? Она лежала в какой-нибудь коробке, кто-то умер, они переехали? Мы никогда не узнаем этого, можем только представлять и придумывать забавные истории,

– поделилась библиотекарь Энн Мари Мартин.

Библиотечная книга, пропавшая 110 лет назад / Фото из фейсбука Boise Public Library