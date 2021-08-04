Разрушил стереотипы и стал звездой сети: на Олимпиаде-2020 выступил пловец с животиком

На Олимпийских играх в Токио выступил пловец Шон Дингилиус-Уоллес, представитель Палау. На соревнованиях он занял 67 место, но стал настоящей звездой сети, ведь удивил всех нестандартной для олимпийского спортсмена физической формой.

Шон Дингилиус-Уоллес весит 93 килограмма при росте 184 сантиметров и имеет заметный животик и бока. Кто бы мог подумать, но именно это сделало его одним из самых известных спортсменов, приехавших на Олимпиаду в этом году.

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Первыми на фигуру пловца обратили внимание испанские комментаторы, которые сдержанно засмеялись во время трансляции заплыва на 50 метров вольным стилем, когда в кадре показали Шона Дингилиуса-Уоллеса. Это стало поводом для начала обсуждения спортсмена в сети.

Мнения интернет-пользователей разделились, и часть из них раскритиковали пловца. Однако большинство людей, принявших участие в дискуссии, все же поддержали спортсмена и пристыдили тех, кто над ним смеялся.

По их словам, уже то, что он пробился в ряды олимпийских спортсменов заслуживает уважения. К тому же, Шон Дингилиус-Уоллес преодолел дистанцию ​​50 метров за 27,46 секунды. Несмотря на то, что он занял лишь 67 место на Олимпиаде, большинство комментаторов, которые критикуют спортсмена, вряд ли смогут повторить его результат.

Поддержка пловца в сети зашкалила. Люди в соцсетях подбадривали его и благодарили за то, что он помог им принять себя и поверить в собственные силы. Французское информационное агентство AFP даже опубликовало его фотографию в рубрике "Фото дня".

Шон Дингилиус-Уоллес, представляющий Республику Палау, не имеет такого пресса, как у суперзвезды Челеби Дрессела, но это не помешало ему во второй раз принять участие в Олимпийских играх,

– написали в твиттере AFP.

Как Шона Дингилиуса-Уоллеса поддержали в сети

"Пловец слева – Шон Дингилиус-Уоллес, и он мой новый герой. Лучше имя на Олимпиаде, отличный "папин животик ", финишировал четвертым из шести – неплохо"

"Они смеются над пловцом из Палау Шоном Дингилиусом-Уоллесом, но сами даже не бегают в магазин в шлепанцах"

"Это Шон Дингилиус-Уоллес. Мы два дня обсуждаем его тело. Он был на Чемпионате мира и на двух Олимпиадах, и я понимаю, что это может шокировать фетфобов (фетфобия – чувство отвращения к людям с лишним весом, их дискриминация, – 24 канал). Вы невыносимы"

"Комментаторы TVE смеются над некоторыми олимпийскими спортсменами, которые заслуживают такого же или даже большего уважения, чем другие"

"Он принял участие в двух Олимпиадах и Чемпионате мира по плаванию, а вы критикуете его, пока едите чипсы и пьете пиво"

Что известно про Шона Дингилиуса-Уоллеса