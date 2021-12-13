Официантка получила 10 000 долларов чаевых после отзыва клиентки в фейсбуке

Официантка из американского штата Джорджия получила 10 000 долларов чаевых от незнакомцев, которые даже не бывали в ее ресторане. В этом ей помогла качественная работа и благодарная клиентка.

Тысячи долларов от незнакомцев

Все началось с того, что американка Рита Уильямс вместе со своей мамой обедала в ресторане IHOP, где и работает официанткой Джазмин Кастильо. По словам посетительницы, в то время в заведении было много людей, но официантка все равно проявила профессионализм и обеспечила отличное обслуживание.

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Именно поэтому Рита решила отблагодарить девушку щедрыми чаевыми. За счет в 30 долларов (810 гривен) она дала официантке 20 долларов (540 гривен), а когда шокированная девушка начала благодарить ее, добавила еще 20.

Джазмин рассказала гостье, что обычно, чтобы заработать 40 долларов чаевых, ей нужно обслужить примерно 7 столиков. Так что помощь Риты стала очень ценной для девушки, у которой были финансовые трудности.

Пообщавшись с официанткой, Рита попросила, чтобы она дала ей свои контакты в Cash App. Это платежный сервис, позволяющий пользователям перечислять средства друг другу с помощью мобильного приложения. В тот же вечер она отправила Джазмин еще 500 долларов (13 500 гривен).

Однако на этом ее помощь не закончилась. Рита опубликовала в фейсбуке пост, в котором рассказала о своем визите в IHOP и профессионализме обслуживающей ее девушки. Она упомянула о сложной ситуации Джазмин, поэтому попросила своих друзей сделать доброе дело перед рождественскими праздниками и поддержать девушку по мере своих возможностей.

Рита Уильямс (слева) и Джазмин Кастильо / Скриншот CBS 46 Atlanta

Джазмин не знала об этой инициативе, поэтому очень удивилась, когда ей начали приходить уведомления с Cash App. Люди массово отправляли ей деньги, а она не понимала, что происходит. За неделю ей перечислили более 10 000 долларов (более 270 000 гривен).

У меня были просроченные счета. Моя мама больна, ее только что выписали из больницы. И я наконец-то могу помочь ей с лекарствами и больничными счетами,

– поделилась девушка.

Огромные чаевые оказались невероятно актуальными для Джазмин. Они помогут ей рассчитаться с долгами и обеспечить ей, ее дочери и маме по-настоящему веселые праздники.

Рита Уильямс сказала, что была очень рада помочь Джазмин в трудный момент. По ее словам, такая история могла случиться только с хорошим человеком, так что она точно достойна полученных денег.

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