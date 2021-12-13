Офіціантка отримала 10 000 доларів чайових після відгуку клієнтки у фейсбуці

Офіціантка з американського штату Джорджія отримала 10 000 доларів чайових від незнайомців, які навіть не бували у її ресторані. У цьому їй допомогла якісна робота та вдячна клієнтка.

Тисячі доларів від незнайомців

Усе розпочалося з того, що американка Рита Вільямс разом зі своєю мамою обідала у ресторані IHOP, де й працює офіціанткою Джазмін Кастільйо. За словами відвідувачки, у той час у закладі було доволі багато людей, але офіціантка все одно проявила професіоналізм та забезпечила найкраще обслуговування.

Це цікаво В ідеальному стані: чоловік повернув до IKEA шафу через 60 років після покупки

Саме тому Рита вирішила віддячити дівчині щедрими чайовими. За рахунок у 30 доларів (810 гривень) вона дала офіціантці 20 доларів (540 гривень), а коли шокована дівчина почала дякувати їй, додала ще 20.

Джазмін розповіла гості, що зазвичай, аби заробити 40 доларів чайових, їй потрібно обслужити приблизно 7 столиків. Тож така допомога Рити стала дуже цінною для дівчини, у якої були фінансові труднощі.

Поспілкувавшись з офіціанткою, Рита попросила, аби та дала їй свої контакти у Cash App. Це платіжний сервіс, який дозволяє користувачам перераховувати кошти один одному за допомогою мобільного додатку. Того ж вечора вона надіслала Джазмін ще 500 доларів (13 500 гривень).

Проте на цьому її допомога не закінчилася. Рита опублікувала в фейсбуці допис, в якому розповіла про свій візит до IHOP та професіоналізм дівчини, яка її обслуговувала. Вона згадала й про складну ситуацію Джазмін, тож попросила своїх друзів зробити добру справу перед різдвяними святами та підтримати дівчину в міру своїх можливостей.

Рита Вільямс (зліва) та Джазмін Кастільйо / Скриншот CBS 46 Atlanta

Джазмін не знала про цю ініціативу, тож неабияк здивувалася, коли їй почали приходити сповіщення з Cash App. Люди масово надсилали їй гроші, а вона не розуміла, що відбувається. За тиждень їй перерахували більше, ніж 10 000 доларів (понад 270 000 гривень).

У мене були протерміновані рахунки. Моя мама хвора, її щойно виписали з лікарні. І я нарешті можу допомогти їй з ліками та лікарняними рахунками,

– поділилася дівчина.

Величезні чайові виявилися неймовірно доречними для Джазмін. Вони допоможуть їй розрахуватися з боргами та забезпечити їй, її дочці та мамі справді веселі свята.

Рита Вільямс сказала, що була дуже рада допомогти Джазмін у важкий момент. За її словами, така історія могла трапитися лише з доброю людиною, тож вона точно гідна отриманих грошей.

Дізнайтеся, скільки грошей потрібно для щастя: дивіться відео