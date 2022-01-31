Официально стал женщиной: швейцарец сменил пол в документах, чтобы раньше выйти на пенсию

С начала 2022 года в Швейцарии действует новый закон, существенно упрощающий процедуру изменения пола в документах. Теперь каждый желающий может сделать это с минимальными затратами.

Для этого нужно только прийти в ЗАГС, подать заявку и заплатить административный сбор в размере 75 швейцарских франков (80 долларов или 2300 гривен). Для сравнения, раньше для осуществления такой процедуры необходимо было пройти медицинскую диагностику, гормональную терапию и предъявить справку от врача.

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Стал женщиной ради пенсии

Воспользовавшись этой возможностью, мужчина из города Люцерн подал заявку на смену пола для того, чтобы выйти на пенсию. В Швейцарии пенсионный возраст для женщин составляет 64 года, а для мужчин – 65. Именно поэтому мужчина решил не ждать еще год, а уйти на отдых и получать начисления уже.

Он пришел в ЗАГС, прошел короткое собеседование и заплатил необходимую сумму. Госслужащие не обязаны проверять "глубокие убеждения" людей, желающих сменить пол. Отказать они могут только если заявитель во время собеседования прямо скажет, что хочет изменить документы для шутки или в мошеннических целях.

Мужчина, о котором идет речь, в этом не признался, поэтому ему действительно изменили пол в документах. Теперь он абсолютно законно может претендовать на пенсионные выплаты.

Критики закона

Закон об упрощении процедуры смены пола критиковали еще до вступления в действие. Некоторые политики предполагали, что мужчины начнут менять пол, чтобы уйти от службы в армии или раньше выйти на пенсию. Как видим, эти прогнозы уже начали сбываться.

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