И хотя ситуация и причина обысков – абсолютно не смешные, украинцы все же не сдерживают эмоций и демонстрируют, что чувство юмора может помочь в любой ситуации. Как реагируют соцсети – читайте в материале Развлечения 24.

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Конфликт в Днепре: что произошло и при чем здесь Тищенко

20 июня в соцсетях появилось видео из Днепра, на котором люди в военной форме и балаклавах применяют силу в отношении бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова.

Люди в форме подошли к Павлову, когда тот гулял с женой и младенцем. Они окружили бывшего спецназовца, а когда тот успел передать ребенка из своих рук женщине, повалили его на землю. На Павлова пытались надеть наручники и начали избивать.

В соцсетях Днепра предположили, что нападавшими могли быть охранники Николая Тищенко. Впоследствии Тищенко выложил собственную версию событий, назвав скандал "политической игрой".

Скандальное видео спровоцировало широкий резонанс в Украине из-за вероятной причастности одиозного нардепа Тищенко к нападению на военного.

По факту инцидента было возбуждено два уголовных дела. Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил о подозрении Николаю Тищенко. На фотографиях, обнародованных ГБР, видно, что у Тищенко также нашли немалую сумму наличных денег в евро и долларах и дорогие наручные часы.

В соцсетях поражены количеством наличности, найденной у Тищенко. Также украинцы переживают, чтобы дело с пока еще действующим нардепом довели до конца, а не "слили".

Реакция украинцев на обыски











