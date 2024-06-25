І хоча ситуація та причина обшуків – абсолютно не смішні, українці все ж не стримують емоцій та демонструють, що почуття гумору може зарадити у будь-якій ситуації. Як реагують соцмережі – читайте у матеріалі Розваги 24.

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Конфлікт у Дніпрі: що сталося й до чого тут Тищенко

20 червня у соцмережах з'явилося відео з Дніпра, на якому люди у військовій формі та балаклавах застосовують силу щодо колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова.

Люди у формі підійшли до Павлова, коли той гуляв з дружиною та немовлям. Вони оточили колишнього спецпризначенця, а коли той встиг передати дитину зі своїх рук жінці, повалили його на землю. На Павлова намагалися надягти кайданки і почали бити.

У соцмережах Дніпра припустили, що нападниками могли бути охоронці Миколи Тищенка. Згодом Тищенко виклав власну версію подій, назвавши скандал "політичною грою".

Скандальне відео спровокувало широкий резонанс в Україні через ймовірну причетність одіозного нардепа Тищенка до нападу на військового.

За фактом інциденту було порушено дві кримінальні справи. Генпрокурор України Андрій Костін повідомив про підозру Миколі Тищенку. На фотографіях, оприлюднених ДБР, видно, що в Тищенка також знайшли чималу суму готівки у євро та доларах і дорогий наручний годинник.

У соцмережах вражені кількістю готівки, знайденою у Тищенка. Також українці переживають, аби справу з поки ще чинним нардепом довели до кінця, а не "злили".

Реакція українців на обшуки











