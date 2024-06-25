І хоча ситуація та причина обшуків – абсолютно не смішні, українці все ж не стримують емоцій та демонструють, що почуття гумору може зарадити у будь-якій ситуації. Як реагують соцмережі – читайте у матеріалі Розваги 24.
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Конфлікт у Дніпрі: що сталося й до чого тут Тищенко
- 20 червня у соцмережах з'явилося відео з Дніпра, на якому люди у військовій формі та балаклавах застосовують силу щодо колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова.
- Люди у формі підійшли до Павлова, коли той гуляв з дружиною та немовлям. Вони оточили колишнього спецпризначенця, а коли той встиг передати дитину зі своїх рук жінці, повалили його на землю. На Павлова намагалися надягти кайданки і почали бити.
- У соцмережах Дніпра припустили, що нападниками могли бути охоронці Миколи Тищенка. Згодом Тищенко виклав власну версію подій, назвавши скандал "політичною грою".
- Скандальне відео спровокувало широкий резонанс в Україні через ймовірну причетність одіозного нардепа Тищенка до нападу на військового.
- За фактом інциденту було порушено дві кримінальні справи. Генпрокурор України Андрій Костін повідомив про підозру Миколі Тищенку. На фотографіях, оприлюднених ДБР, видно, що в Тищенка також знайшли чималу суму готівки у євро та доларах і дорогий наручний годинник.
У соцмережах вражені кількістю готівки, знайденою у Тищенка. Також українці переживають, аби справу з поки ще чинним нардепом довели до кінця, а не "злили".
Реакція українців на обшуки