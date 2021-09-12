Образовательно-культурно-развлекательная: во Львове состоится конференция Лимуд Украина

Лимуд – это уникальное международное еврейское образовательно-культурно-развлекательное мероприятие, единственное в своем роде – и потому, безусловно, самое лучшее! Первый украинский Лимуд состоялся в Ялте в 2008 году, затем в разные годы в Трускавце, Виннице, Ужгороде, пять раз в Одессе, четыре раза в Львове.

В переводе с иврита "лимуд" означает обучение. И в этом году образовательный проект в очередной раз возвращается в культурную столицу Украины – Львов. Стоит отметить, что Львовский Лимуд отличается теплотой, атмосферой и уютом, где всегда приятно находиться.

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На Лимуде одновременно проводится несколько различных занятий, что позволяет участникам самостоятельно формировать программу на свое усмотрение, учитывая личные предпочтения. В рамках мероприятия запланированы экскурсии, тренинги, мастер-классы, концерты, выставки и лекции – все, что душа пожелает, кроме скучного и надоевшего.

Занятия на конференции Лимуд Украина / Фото Лимуд Украина – Борис Бухман

Конференция предлагает своим участникам также культурную и развлекательную программу, которая позволяет познакомиться с различными музыкальными, литературными, театральными, художественными направлениями в искусстве. Кроме того, есть отдельная программа, которая рассчитана на детей от 2 до 16 лет.

Андрей Садовый на открытии Лимуд Украина во Львове в 2018 году / Фото Лимуд Украина – Борис Бухман

Всего в программу включено около 100 сессий. В этом году в конференции примут участие более 400 участников со всего мира.

Среди спикеров Лимуда во Львове представлены:

Михаил Бродский – Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине;

– Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине; Хаим Чеслер (Гиват Шмуэль, Израиль) – основатель проекта Limmud FSU;

(Гиват Шмуэль, Израиль) – основатель проекта Limmud FSU; Илья Аксельрод (г. Ришон-ле-Цион, Израиль) – израильский стендап комик, продюсер и режиссер;

(г. Ришон-ле-Цион, Израиль) – израильский стендап комик, продюсер и режиссер; Пинхас Полонский (г. Иерусалим, Израиль) – самый авангардный из преподавателей иудаизма, автор более 25 книг;

(г. Иерусалим, Израиль) – самый авангардный из преподавателей иудаизма, автор более 25 книг; Игорь Щупак (г. Днепр, Украина) – директор Украинского института изучения Холокоста "Ткума" и Музея "Память еврейского народа и Холокост в Украине";

(г. Днепр, Украина) – директор Украинского института изучения Холокоста "Ткума" и Музея "Память еврейского народа и Холокост в Украине"; Алекс Энтин (г. Нью-Йорк, США) – психотерапевт, спикер по сексуальному образованию для взрослых и детей в США и Европе;

(г. Нью-Йорк, США) – психотерапевт, спикер по сексуальному образованию для взрослых и детей в США и Европе; Александр Володарский (г. Киев, Украина) – сценарист, драматург, автор многих украинских сериалов и десятка пьес;

(г. Киев, Украина) – сценарист, драматург, автор многих украинских сериалов и десятка пьес; Юрий Володарский (г. Киев, Украина) – журналист, критик, публицист, культурный организатор, постоянный литературный обозреватель журнала о современной культуре "ШО";

(г. Киев, Украина) – журналист, критик, публицист, культурный организатор, постоянный литературный обозреватель журнала о современной культуре "ШО"; Гелинада Гринченко (г. Харьков, Украина) – историк, доктор исторических наук, профессор кафедры украиноведения философского факультета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина;

(г. Харьков, Украина) – историк, доктор исторических наук, профессор кафедры украиноведения философского факультета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина; Виктория Юсе (г. Вильнюс, Литва) – директор Международного центра языка и культуры идиш при Всемирном еврейском конгрессе;

(г. Вильнюс, Литва) – директор Международного центра языка и культуры идиш при Всемирном еврейском конгрессе; Марианна Душар (г. Львов, Украина) – известная так же как Госпожа Стефа, автор одноименного блога и проекта Seeds and Roots, исследовательница галицкой кухни и много других;

(г. Львов, Украина) – известная так же как Госпожа Стефа, автор одноименного блога и проекта Seeds and Roots, исследовательница галицкой кухни и много других; Василь Расевич (г. Львов, Украина) – известный историк и публицист;

(г. Львов, Украина) – известный историк и публицист; Лола Гильбо (г. Киев, Украина) – преподавательница иврита, гид на иврите по Киеву и по Украине;

(г. Киев, Украина) – преподавательница иврита, гид на иврите по Киеву и по Украине; Дмитрий Кирплюк (г. Киев, Украина) – адвокат, президент ОО "Офис по правам человека", председатель секции защиты прав национальных меньшинств Комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины;

(г. Киев, Украина) – адвокат, президент ОО "Офис по правам человека", председатель секции защиты прав национальных меньшинств Комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины; Рубен Ландсбергер (г. Ле-Сабль-д'Олон, Франция) – налоговый юрист, консультант по цифровому маркетингу и тренер по развитию бизнеса;

(г. Ле-Сабль-д'Олон, Франция) – налоговый юрист, консультант по цифровому маркетингу и тренер по развитию бизнеса; Андрей Руккас (г. Киев, Украина) – директор Института изучения Холокоста в Восточной Европе при Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр", кандидат исторических наук, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

(г. Киев, Украина) – директор Института изучения Холокоста в Восточной Европе при Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр", кандидат исторических наук, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; Максим Рохманийко (г. Киев, Украина) – директор Центра пространственных технологий, архитектор и исследователь;

(г. Киев, Украина) – директор Центра пространственных технологий, архитектор и исследователь; Виктория Пасичнык (г. Киев, Украина) – главный редактор и основательница журнала "Украинки", соучредитель Украинского Медиа Бюро, экс-заместитель главного редактора журнала "Натали", 2 года возглавляла отдел VogueUA, лектор женских проектов "Бизнес-мама" и "Образовательные амбасадорки";

(г. Киев, Украина) – главный редактор и основательница журнала "Украинки", соучредитель Украинского Медиа Бюро, экс-заместитель главного редактора журнала "Натали", 2 года возглавляла отдел VogueUA, лектор женских проектов "Бизнес-мама" и "Образовательные амбасадорки"; Леля Ланда (г. Львов, Украина) – известная львовская ресторатор, исследовательница еврейской кухни, автор многих гастрономических концепций, владелица маленького семейного кафе "Иерусалим" во Львове.

Ярослав Грицак на Лимуд Украина во Львове в 2018 году / Фото Лимуд Украина – Борис Бухман

Международная конференция построена на 5 принципах, сочетание которых создает отличительные черты Лимуда – разнообразие, толерантность, отсутствие принуждения и материальной заинтересованности – и обеспечивает его уникальность.

Возможность выбора. Из множества сессий, которые проходят одновременно, каждый участник может выбрать интересную именно ему – от еврейской философии до йоги, от еврейской кухни до ближневосточной политики. Плюрализм. Конференции Лимуд посещают участники всех возрастов, социальных групп, люди, придерживающиеся различных религиозных и политических убеждений. Свобода участия во всех мероприятиях. Волонтерство. Организаторы, спикеры и волонтеры принимают участие в конференции исключительно на добровольных началах. Преподавателям не оплачивается проведение сессий, а организацией конференции и всех мероприятий занимаются волонтеры. Платное участие. Со времени основания Лимуда участники сами оплачивают свое пребывание на конференциях.

Волонтеры Лимуд Украина / Фото Лимуд Украина – Борис Бухман

Конференция Лимуд Украина 2019: как это было

Конференция Лимуд Украина 2021 пройдет во Львове в отеле "Днестр" (улица Яна Матейко, 6) с 7 по 10 октября 2021 года. Регистрация по

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