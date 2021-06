Кортни Кокс собрала звездный состав для своего последнего видео в инстаграме. Известные личности объединились, чтобы исполнить для Лизы Кудроу Tiny Dancer.

Выбор песни был не случайным. Это своеобразная отсылка к эпизоду "Друзей" – the One with the Princess Leia Fantasy. В нем персонаж Кудроу Фиби Буффе неправильно декламирует слова к известному хиту Джону.

Один из самых больших моментов в моей жизни. Это для тебя,

– подписала пост Кортни Кокс в инстаграме.

Лиза Кудроу в ответ тоже записала видеоролик в инстаграме.

Это было самое интересное событие в моей жизни, это было так круто.

Впоследствии на видео также отреагировал и тот самый Тони Данца.

Вы сделали мой день! Для меня это большая честь!

В первом эпизоде третьего сезона "Друзей" Фиби утверждала что самой романтичной песней на свете была та, которую Элтон Джон написал для парня из сериала "Кто здесь босс?". Когда Рейчел спросила, что это за песня, она запела: "Обними меня покрепче, юный Тони Данца".

