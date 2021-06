Кортні Кокс зібрала зірковий склад для свого останнього відео в інстаграмі. Відомі особистості об'єдналися, щоб виконати для Лізи Кудроу Tiny Dancer.

Вибір пісні був не випадковим. Це своєрідне відсилання до епізоду "Друзів" – the One with the Princess Leia Fantasy. В ньому персонаж Кудроу Фібі Буффе неправильно декламує слова до відомого хіта Джона.

Один з найбільших моментів у моєму житті. Це для тебе,

– підписала пост Кортні Кокс в інстаграмі.

Ліза Кудроу у відповідь теж записала відеоролик в інстаграмі.

Це була найцікавіша подія в моєму житті, це було так круто.

Згодом на відео також відреагував і той самий Тоні Данца.

Ви зробили мій день! Для мене це велика честь!

У першому епізоді третього сезону "Друзів" Фібі стверджувала що найромантичнішою піснею на світі була та, яку Елтон Джон написав для хлопця з серіалу "Хто тут бос?". Коли Рейчел запитала, що це за пісня, вона заспівала: "Обійми мене міцніше, юний Тоні Данца".

