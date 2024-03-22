На похоронах случайно включили трансляцию обнаженной женщины, которая принимала душ
Источник:Daily Mail
В сети завирусилось видео, на котором женщина случайно сняла себя обнаженной в душе. Произошло это во время похоронной трансляции в прямом эфире.
Худшей ситуации невозможно и представить.
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Известно, что женщина как раз собиралась идти в церковь, чтобы попрощаться с умершим. Однако не успевала прийти вовремя, поэтому включила прямую трансляцию перед началом службы, чтобы попрощаться с покойным.
Думая, что камера выключена, мама двоих детей разделась догола, чтобы принять душ, и совсем не знала, что ее транслируют перед переполненной церковью. Весь процесс принятия душа был выставлен на всеобщее обозрение.
Подумайте об этой несчастной женщине... В ее семье кто-то умер, а она собиралась только на поминки. Она не смогла попасть на похороны,
– сказал ведущий трансляции впоследствии.
Курьезный момент / Фото dailymail.co.uk
Известно, что в Лондоне отпевали отца троих детей, который умер от онкологии. Один из посетителей рассказал о курьезном инциденте: "Она появилась на поминках... Десять минут спустя, плача и не имея никакого представления о том, что произошло".
Ранее мы писали о женщине, которая обратилась с просьбой к строителям, чтобы те замуровали мешавшую ей стену,. Однако после завершения их работы, она услышала странные звуки.