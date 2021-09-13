Как и обещал: Илон Маск завел сиба-ину – трогательное фото щенка

Генеральный директор Tesla и SpaceX еще в марте 2021 года пообещал завести собаку породы сиба-ину. Однако тогда пользователи решили, что это обычная реклама Dogecoin – криптовалюты, которую Маск продвигал в начале этого года.

Впоследствии в июне изобретатель написал в твиттере, что скоро получит домашнего любимца породы сиба-ину и объявил, что выбрал ему имя – Флоки, в честь токена Shiba Flocki. И уже 12 сентября глава Tesla поделился на своей странице фотографией милого щенка, который поселился у него дома и крепко спит на коврике.

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Флоки прибыл,

– написал коротко Илон Маск.

Стоит добавить, что у Илона Маска уже есть воспитанники – собаки, по кличке Гэтсби Маск и Марсианин Марвин, и кот Шредингер. Но по словам предпринимателя, Флоки пока не удалось подружиться с ними.



Собаки Илона Маска / Фото твиттер Viv

Пользователи сети мигом начали реагировать на сообщение и попросили еще несколько фотографий. Кое-кто даже предложил воссоздать известный мем, где Маск поднимает на руках сиба-ину.

На самом деле сфотографируй его вот так! Мир "нуждается" в этом.

Илон Маск завел сиба-ину / Фото скриншот

После публикации фотографии щенка в сети, цены на Dogecoin стремительно выросли – на 1300%. И хотя со временем цена токена Shiba Flocki упала на 70%, объемы торгов растут.

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