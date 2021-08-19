Обед на орбите: Disney открывает космический ресторан Space 220 – увлекательный видеотур

Компания Disney рассказала о долгожданном открытии ресторана Space 220 в тематическом парке развлечений Disney World Epcot в Орландо. Его назначили на середину сентября, а пока показали, что именно ждет гостей этого места.

Ресторан Space 220 позволяет своим посетителям пообедать на орбите в космосе, при этом не покидая Землю. Они отправятся в полет на лифте, который якобы поднимет их на высоту 350 километров. Такого эффекта удастся достичь благодаря компьютерной графике в окнах-иллюминаторах.

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Выйдя из лифта, гости окажутся на космической станции Centauri Space Station, где расположена панорамная обеденная зона. Оттуда открывается живописный вид на Землю. Родной планетой можно полюбоваться со смотровой площадки или из окна станции.



Смотровая площадка в ресторане Space 220 / Фото Walt Disney World



Космический ресторан Disney / Фото Walt Disney World

Шеф-поваром ресторана Space 220 стал Марк Куше. На его кухни посетителям предлагают фиксированное меню из двух блюд на обед и трех позиций на ужин. Кроме современной и высококлассной кухни, гости смогут попробовать пиво, вина и коктейли.

Больше про Space 220

Ресторан назвали Space 220 ("Космос 220"), ведь Международная космическая станция (МКС) находится на расстоянии 220 миль от Земли. Его открытие должно было состояться гораздо раньше – еще в 2019 году, однако его пришлось перенести.

Space 220 официально откроет двери своего лифта в середине сентября 2021, незадолго до 50-летия Walt Disney World Resort. Празднование начнется 1 октября и продлится 18 месяцев.

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