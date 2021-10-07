Нужны деньги на будущие фестивали: Burning Man распродает свою коллекцию произведений искусства

Всемирно известный ежегодный фестиваль Burning Man, что проводится в пустыне Блэк-Рок в Неваде, распродает свою коллекцию арт-объектов на онлайн-аукционе Sotheby's. Кроме того, они устроили и выставку в Нью-Йорке, чтобы желающие приобрести произведения искусства могли посмотреть на них вживую.

Последний физический фестиваль состоялся еще в 2019 году, а следующие провели в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Это очень повлияло на финансовое состояние организаторов и фестивальный фонд, поэтому деньги, вырученные на аукционе, пойдут на помощь художникам, принявших в нем участие, и проведение будущих фестивалей.

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На аукционе, который продлится до 8 октября, представлены работы 200 художников со всего мира. Здесь можно найти NFT, машины-мутанты, украшения, фотографии, картины, инсталляции, скульптуры.

Это наиболее разнообразный аукцион с точки зрения медиа и международных художников из всех, которые я когда-либо видел на распродажах,

– поделился Харрисон Тезнер, глава отдела цифровой стратегии аукционов.

На аукционе представлено немало легендарных художественных объектов Burning Man, в том числе и знаменитый Rocket Car – переоборудованный Cadillac Sedan DeVille 1973 года, который имеет 12 метров в длину и может вместить 16 человек. За него ожидают выручить до 50 тысяч долларов.



Rocket Car / Фото Sotheby's

Если аукцион пройдет удачно, это поможет Burning Man удержаться на плаву и сохранить знаменитый фестиваль на долгие годы. "Мы уверены, что выживем и вернемся в 2022 году сильнее, чем когда-либо", – сказала директор творческих инициатив фестиваля Ким Кук.

Другие лоты аукциона / Скриншоты Sotheby's

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