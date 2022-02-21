Новый спор в сети: какого цвета рубашка Фродо Беггинса во "Властелине колец"

Периодически в интернете возникают по-настоящему вирусные споры, и часто они основываются на цвете тех или иных вещей, а точнее на разном восприятии разных людей.

Какого цвета рубашка Фродо Беггинса

Предметом самого известного из подобных сетевых споров было платье, которое одна часть пользователей видела сине-черным, а другая – бело-золотистым. На этот раз в твитере начали спорить по похожему поводу.

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Пользователь по имени Анна опубликовала 2 кадра из фильма "Властелин колец", на которых изображен Фродо – герой Элайджи Вуда. На обоих он одет в одну и ту же рубашку, однако на одном из них она кажется зеленой, а на другом– синей. Анна решила поинтересоваться у твитер-аудитории, какой видят рубашку они.

Какого цвета рубашка Фродо / Кадры из фильма "Властелин колец", твитер myelessar

По законам жанра, мнения разделились. Несмотря на то, что более половины пользователей сошлись на том, что рубашка зеленая, другая часть с этим не соглашается. Они считают ее синей, а некоторые даже серой.

До общего знаменателя пользователи так и не дошли. Единственное, что можно утверждать – это то, что восприятие цвета существенно отличается в зависимости от освещения и спецэффектов, поэтому сторонники всех мыслей по-своему правы. Однако какой же на самом деле была рубашка Фродо Беггинса, остается загадкой.

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