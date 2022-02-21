Якого кольору сорочка Фродо Беггінса

Предметом найвідомішої з подібних мережевих суперечок була сукня, яку одна частина користувачів бачила синьо-чорною, а інша – біло-золотистою. Цього разу у твітері почали сперечатися зі схожого приводу.

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Користувачка на ім'я Анна опублікувала 2 кадри з фільму "Володар перснів", на яких зображений Фродо – герой Елайджі Вуда. На обох він одягнений в одну й ту саму сорочку, однак на одному з них вона видається зеленою, а на іншому – синьою. Тож Анна вирішила поцікавитися у твітер-аудиторії, якою бачать сорочку вони.

Якого кольору сорочка Фродо / Кадри з фільму "Володар перснів", твітер myelessar

За законами жанру, думки розділилися. Попри те, що більше ніж половина користувачів зійшлися на тому, що сорочка зелена, інша частина з цим не погоджується. Вони вважають її синьою, а дехто навіть сірою.

До спільного знаменника користувачі так і не дійшли. Єдине, що можна стверджувати, – це те, що сприйняття кольору суттєво відрізняється залежно від освітлення та спецефектів, тож представники усіх думок по-своєму праві. Однак, якою ж насправді була сорочка Фродо Беггінса залишається загадкою.

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