Новый образ Валькирии: Тесса Томпсон показала свой костюм из фильма "Тор: Любовь и гром"
Источник:твиттер Тессы Томпсон
Актриса Тесса Томпсон предстала в новом образе Валькирии. Фотографии она опубликовала на своей странице в твиттере.
В начале 2021 года в Австралии компания Marvel Studios начала съемки фильма "Тор: Любовь и гром". Это будет двадцать девятая картина кинематографической вселенной Marvel.
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Создатели фильма и актеры время от времени показывают процесс съемок, публикуя в сети фотографии. Таким образом, авторы "Тор: Любовь и гром" дразнят своих поклонников и приоткрывают завесу тайны, что же Тайка Вайтити приготовил для своего второго фильма.
3 января актриса Тесса Томпсон опубликовала на своей странице селфи в образе Валькирии. Стоит отметить, что костюм героини претерпел изменений по сравнению с тем, что носила Валькирия в первой части ленты. Броня Валькирии теперь состоит из черно-белых элементов, кроме того, изменилась и прическа.
Образ Тессы Томпсон в фильме "Тор: Рагнарек" / Фото кадр из ленты "Тор: Рагнарек"
"Тор: Любовь и гром" является продолжением фильмов "Тор", "Тор: Царство тьмы" и "Тор: Рагнарек". Сценаристом и режиссером ленты снова стал Тайка Вайтити. К главным ролям вернутся всем знакомые актеры:
- Крис Хемсворт – сыграет бога Грома;
- Натали Портман – повторит роль Джейн Фостер;
- Рассел Кроу – воплотит образ бога Зевса.