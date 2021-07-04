Новые постеры с персонажами "Семейки Аддамсов 2" показали, героев мультфильма в отпуске
Источник:твиттер The Addams Family
Студия MGM представила новую серию плакатов с персонажами мультфильма "Семейки Аддамсов 2". Они показывают, что вся семья уезжает в отпуск и готова работать над своим загаром.
Мультфильм "Семейка Аддамсов", который вышел на экраны в 2019 году получил неожиданный успех. Картина собрала по миру более 200 миллионов долларов при бюджете ленты 24 – 40 миллионов. И уже в октябре 2021 года зрителям покажут сиквел, который приведет совершенно непослушную семейку в отпуск.
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"Семейка Аддамсов 2" получила несколько новых и очень нелепых постеров с персонажами на отпускную тематику. Каждый плакат обозначен слоганом фильма "Не рады видеть вас снова".
Аддамсы отправляются в ужасное приключение. Новый трейлер выйдет в среду. Addams Family 2 в кинотеатрах с 1 октября
Пагсли с динамитной шашкой в трубке плавательной маски / Фото твиттер The Addams Family
Уэнзди с осьминогом / Фото твиттер The Addams Family
Кузен Итт в солнцезащитных очках и шляпе / Фото твиттер The Addams Family
Дядя Фестер в купальном костюме / Фото твиттер The Addams Family
Дворецкий Ларч с подушкой для шеи / Фото твиттер The Addams Family
Вещь зависает с гавайской куклой / Фото твиттер The Addams Family
Бабуля с фотоаппаратом / Фото твиттер The Addams Family
Гомес с гавайским венком / Фото твиттер The Addams Family
Мортиша со странным коктейлем / Фото твиттер The Addams Family
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