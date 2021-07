Новые постеры с персонажами "Семейки Аддамсов 2" показали, героев мультфильма в отпуске

Студия MGM представила новую серию плакатов с персонажами мультфильма "Семейки Аддамсов 2". Они показывают, что вся семья уезжает в отпуск и готова работать над своим загаром.

Мультфильм "Семейка Аддамсов", который вышел на экраны в 2019 году получил неожиданный успех. Картина собрала по миру более 200 миллионов долларов при бюджете ленты 24 – 40 миллионов. И уже в октябре 2021 года зрителям покажут сиквел, который приведет совершенно непослушную семейку в отпуск.

"Семейка Аддамсов 2" получила несколько новых и очень нелепых постеров с персонажами на отпускную тематику. Каждый плакат обозначен слоганом фильма "Не рады видеть вас снова".

Аддамсы отправляются в ужасное приключение. Новый трейлер выйдет в среду. Addams Family 2 в кинотеатрах с 1 октября



Пагсли с динамитной шашкой в трубке плавательной маски​ / Фото твиттер The Addams Family



Уэнзди с осьминогом / Фото твиттер The Addams Family



Кузен Итт в солнцезащитных очках и шляпе / Фото твиттер The Addams Family



Дядя Фестер в купальном костюме / Фото твиттер The Addams Family



Дворецкий Ларч с подушкой для шеи / Фото твиттер The Addams Family



Вещь зависает с гавайской куклой / Фото твиттер The Addams Family



Бабуля с фотоаппаратом / Фото твиттер The Addams Family



Гомес с гавайским венком / Фото твиттер The Addams Family



Мортиша со странным коктейлем / Фото твиттер The Addams Family

