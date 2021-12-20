Новогодний оркестр, который поднимет вам настроение: видео с песиками-музыкантами стало вирусным
Источник:тикток loveangel133
Двое милых песиков покорили сердца пользователей. Они прославились благодаря своим музыкальным стараниям в новогоднем оркестре.
Милым роликом с крошечным пушистым оркестром поделилась пользовательница тікток loveangel133. На завораживающих кадрах видно собак в новогодних колпаках, которые изо всех сил пытаются подыгрывать хозяйке.
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Возможно, эти милые песики не самые талантливые исполнители. Однако их стремление подыграть человеку за синтезатором не оставило многих равнодушным и на них невозможно смотреть без улыбки
Видео с хвостатым оркестром собрало более полутора миллионов просмотров, тысячи репостов и восторженных комментариев.