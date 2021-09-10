Носорогов можно перевозить вверх ногами, а борода защищает от удара: Шнобелевская премия-2021
Источник:improbable
В четверг, 9 сентября, состоялась 31-я церемония ежегодной премии Ig Nobel – Шнобелевская премия-2021. Из-за пандемии коронавируса церемония прошла в онлайн.
Ig Nobel Prize или Шнобелевскую премию вручают за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом – задуматься. Это своего рода пародийный аналог Нобелевской премии. Хотя на самом деле цель премии – привлечь внимание людей к науке, медицине и технологиям.
Это интересное Искусство быть свободным: история джокера – самой загадочной и противоречивой карты в колоде
От учредителей премии – юмористического журнала Annals of Improbable Research ("Анналы невероятных исследований"), победители получили награду в виде бумажной шестеренки, а также по 10 триллионов зимбабвийских долларов.
Кто и за что получил Шнобелевскую премию в этом году:
Биология
Сюзанна Шетц из Швеции – за анализ кошачьей речи, в частности исследование того, как меняется мурлыканье в ответ на изменение интонации человека.
Химия
Международная группа ученых – за химический анализ воздуха в кинотеатрах. Исследователи проверяли, меняется ли запах зрителей в кинотеатре из-за показа на экране насилия, сексуальных сцен, употребления наркотиков, а также из-за ненормативной лексики в фильмах.
Экономика
Профессор Павел Блаватский из Франции – за открытие того, что ожирение политиков может быть хорошим индикатором коррупции в этой стране.
Транспортировка
Международная группа ученых – за экспериментальное определение того, безопаснее ли перевозить носорога вверх ногами.
Экология
Группа ученых из Испании и Ирана – за использование генетического анализа для выявления различных видов бактерий, обитающих в выброшенной жевательной резинке на тротуаре в разных странах.
Медицина
Группа ученых из Германии, Турции и Великобритании – за демонстрацию того, что оргазм может быть так же эффективен для улучшения дыхания, как и противоотечные лекарства.
Премия мира
Итан Бесерис, Стивен Нелуэй и Дэвид Кэрриэр из США за проверку гипотезы о том, что люди стали отращивать бороду, чтобы защитить себя от ударов по лицу.
Шнобелевская премия-2021 / Фото unsplash
Физика
Группа ученых из Нидерландов, Италии, США и из Тайваня – за проведение экспериментов, целью которых было выяснить, почему пешеходы не сталкиваются друг с другом.
Кинетика
Группа исследователей из Японии, Швейцарии и Италии – за проведение экспериментов с целью выяснить, почему пешеходы иногда все-таки сталкиваются друг с другом.
Энтомология
За исследование "Новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках".
Вручение награды Шнобелевская премия-2021: смотреть онлайн
Больше о Шнобелевской премииIg Nobel Prize – от английского слова ignoble, то есть недостойный. На украинском ее также иногда называют "Антинобелевская премия" или "Шнобелевская премия". Была основана в 1991 году в противовес Нобелевской. Как заявляет Оргкомитет премии, награды вручаются за открытия, которые "сначала заставляют смеяться, а потом – задуматься". Часть из десяти номинаций совпадает с нобелевскими, некоторые из них ежегодно меняются в зависимости от мирового порядка.
Призовой фонд составляет 10 триллионов долларов Зимбабве, которые уже выведены из обращения из-за гиперинфляции. В организации церемонии традиционно принимают участие настоящие Нобелевские лауреаты.
Достойно внимания В Японии создали образы государств-участников Олимпиады - 2020 в стиле аниме: как выглядит Украина