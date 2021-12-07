Никаких голосовых сообщений: креативные способы передать эмоции в чате

Уже больше 20-ти лет мы общаемся с помощью текстовых сообщений. Несмотря на это, чтобы выразить все наши мысли и эмоции, часто не хватает слов.

К примеру, многие записывают голосовые сообщения, иногда и не подозревая, что собеседник не может или не хочет слушать их в этот момент. Есть отличный способ передать свое настроение и эмоции с помощью GIF-ок, масок, фильтров или стикеров. А если подходящего найти не удалось – можно создать собственный. Рассказываем как это сделать.

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Измените реальность

AR-маски помогают выразить эмоции / Фото Viber

AR-маски делают обычные фото и видео уникальными. Они реагируют на малейшие изменения в мимике человека – можно улыбнуться или подмигнуть, и маска повторит движения вашего лица. Чтобы воспользоваться AR-фильтрами и масками для создания фото, видео или gif-файла с эффектом дополненной реальности, нажмите на значок камеры на нижней панеле в окне открытого чата.

Это отличный способ поздравить собеседника, пригласить его поболеть за любимую футбольную команду или в кинотеатр на новый ужастик. С помощью маски можно записать адресату уникальное сообщение и создать фото- или видео-открытку с собой в главной роли.

В частности, такие маски есть в Viber. С ними отправить снятые фото и видео друзьям или сохранить их в телефоне. Сказать маме, что вы соскучились по ее вареникам, примерить украинскую тату с петриковкой или вообще полностью изменить виртуальный мир вокруг – возможно все.

AR-маски в мессенджерах: смотрите видео

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GIF вместо тысячи фотографий

Как создать GIF-ку в мессенджере / Фото Viber

Фотография – вместо тысячи слов, а GIF-файл, наверное, – вместо множества фотографий. Этот формат очень популярен среди пользователей, поскольку, в отличие от стандартных видео, занимает немного места в телефоне. Кроме того, это хороший способ придумать собственные мемы – пожелайте друг другу доброго утра чашечкой ароматного кофе, пришлите приглашение на пижамную вечеринку или найдите смешной вариант сказать "Да" вместо традиционного "Окей".

Некоторые видео могут быть особенно смешными или милыми, если их преобразовать в GIF в Viber. Для этого в диалоге выберите соответствующую иконку и снимите видео, которое автоматически конвертируется в нужный формат. Добавьте подпись, сделайте GIF цикличным или измените его скорость. Кто знает, может это станет следующим всемирно известным мемом. Но прежде всего, пусть ваша GIF-ка порадует вас и ваших друзей.

Как создать GIF-файл в Viber: смотрите видео

Общайтесь без слов

Когда не хочется печатать и даже разговаривать, мы часто выбираем стикеры. Но сначала все равно нужно найти именно тот, который нужен, через встроенный поиск в мессенджере (лучше всего он поддерживает латиницу).

Можно пойти дальше и создать уникальные стикеры, которые объединят вас с собеседником. Выберите фотографии, напоминающие о смешных моментах, удалите из них фон (это тоже можно сделать прямо в Viber), добавьте наклейки или текст – и все готово. Сделайте стикеры с фото своих друзей и близких и их любимыми фразами. После создания можно опубликовать стикерпак в свободный доступ или оставить только для себя.

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И самый простой вариант – смените декорации

Ваши друзья и близкие заслуживают большего, чем стандартный фон в чате. Вы можете поставить на фон общее фото, собственный рисунок или коллаж, чтобы вспоминать теплые моменты каждый раз, когда пишете маме или лучшему другу. В мессенджере есть и галерея готовых фонов – просто выберите что-нибудь по вкусу.