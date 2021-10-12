Нигерийский фотограф показал закулисье инстаграмных фото: как все происходит на самом деле

Нигерийский фотограф Ибор Эдос Виктор делает невероятно красивые профессиональные снимки, которые завораживают взгляд. Он наделяет свои работы каким-то особенным магнетизмом, поэтому каждую из них хочется рассматривать до мельчайших деталей.

Однако все мы понимаем, что сделать красивый кадр не так легко, и за такими фотографиями в соцсетях стоит несколько больше. Именно поэтому фотограф решил показывать не только результат своих стараний, но и рабочий процесс. Иногда эти картинки могут отличаться удивительно сильно.

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