Нигерийский фотограф показал закулисье инстаграмных фото: как все происходит на самом деле
12 октября 2021 , 12:15Читати новину українською
Источник:инстаграм edos_artistry
Нигерийский фотограф Ибор Эдос Виктор делает невероятно красивые профессиональные снимки, которые завораживают взгляд. Он наделяет свои работы каким-то особенным магнетизмом, поэтому каждую из них хочется рассматривать до мельчайших деталей.
Однако все мы понимаем, что сделать красивый кадр не так легко, и за такими фотографиями в соцсетях стоит несколько больше. Именно поэтому фотограф решил показывать не только результат своих стараний, но и рабочий процесс. Иногда эти картинки могут отличаться удивительно сильно.
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