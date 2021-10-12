Проте усі ми розуміємо, що зробити красивий кадр не так легко, і за такими світлинами в соцмережах стоїть дещо більше. Саме тому фотограф вирішив показувати не лише результат своїх старань, а й робочий процес. Часом ці картинки можуть відрізнятися напрочуд сильно.
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