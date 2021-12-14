Свою "Скучающую обезьяну #3547" Макс собирался выставить на аукционе по начальной цене 75 эфириумов (около 300 тысяч долларов). Однако ошибся и сделал опечатку, указав сумму в сто раз меньше – 0,75.

К теме Судно, для которого не нужно топливо: NFT-яхту продали за рекордную сумму

Стоит отметить, что самая дешевая NFT-картинка из этой серии стоит около 210 тысяч долларов США.

"Скучающие обезьяны" (Bored Apes) / Фото CNet

Через бот, запрограммированный на поиск уцененных товаров, "Скучающую обезьяну #3547" сразу же приобрели без торгов. Сделка была провернута немедленно, поэтому Макс даже не успел нажать кнопку "отмена".

Скучающая обезьяна #3547 / Фото CNet

Новый владелец "Скучающей обезьяны" сразу же выставил ее на продажу по цене 59,99 эфириумов (около 250 тысяч долларов).