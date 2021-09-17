Невозможно отказать: кот с пронзительным взглядом выпрашивает лакомство, как герой "Шрека"

Котик по имени Вэдсвортс или Вэдди стал настоящей звездой сети благодаря своей манере просить лакомства. Для этого он становится на задние лапы, а передние складывает вместе. При этом пушистик смотрит таким пронзительным взглядом, что сказать ему "Нет" почти невозможно. Неудивительно, что Вэдди сравнивают с котом из мультфильма "Шрек".

Владелица Вэдди создала для него личную страницу в инстаграме. Там она публикует видео, которые покорили пользователей интернета и сделали котика популярным – у него более 19 тысяч подписчиков.

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Кроме того, героями этой страницы есть и другие любимцы женщины – всего у нее пять котов. Однако никто из них не обладает таким умением, как Вэдсвортс. Но сам он не упускает любой возможности помахать лапками и выпросить лакомство. Развлечения 24 подготовили для вас подборку милых видео с Вэдди – наслаждайтесь!

Невозможно устоять

Вэдди тоже хоче пиццу

Немного неудобно, но это не проблема

Получил желаемое

Можно и лежа

Вэдди еще и обучает других

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