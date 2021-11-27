Бездомный пес по кличке Канело вместе с подкармливавшими его туристами поднялся на самую высокую вершину Мексики – вулкан Орисаба на высоте 5 636 метров над уровнем моря. На обратном пути пес отстал от альпинистов, но не смог сам спуститься по труднопроходимой обледенелой тропе. Канело застрял на вершине, где провел в холоде почти месяц.

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Альпинист и тренер Лайо Агилар решил организовать спасательную экспедицию. Вместе с ним на вершину за собакой собралось еще 30 человек – опытные туристы и ученики альпинистской школы. Когда команда из альпинистского клуба нашла Канело на пике вершины, он предстал перед ними с ранеными лапами, очень голодным и с красными глазами из-за солнечной радиации и холода.

Я гладил его и чувствовал, что он реагирует на речь людей,

– рассказал Агилар.

Собаку накормили, согрели, посадили в рюкзак и спустили с заснеженной вершины.

Альпинисты поднялись на самый высокий пик Мексики ради бездомного пса / Фото из Фейсбука Layo Aguilar

Невероятное спасение бездомного пса / Фото из Фейсбука Layo Aguilar



Собаку посадили в рюкзак и спустили с заснеженной вершины / Фото из Фейсбука Layo Aguilar

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Канело / Фото из Фейсбука Layo Aguilar



За Канело пока ухаживает местный ветеринар / Фото из Фейсбука Layo Aguilar

История спасения Канело стала вирусной: ее рассказали в газетах и соцсетях. Благодаря этому знаменитый пес получил десятки предложений относительно устройства в семью. Пока ему не найдут хозяев, за ним ухаживает местный ветеринар и приют для животных.