Сериал стал неожиданным хитом для стриминговой платформы – с момента запуска его посмотрело 70 миллионов подписчиков. Поэтому Netflix объявил, что Омар Си вернется к роли джентльмена-грабителя во второй части сериала "Люпен".

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Сериал рассказывает о мужчине по имени Ассан Диоп (Омар Си), который планирует украсть колье Марии-Антуанетты. Четверть века назад за кражу этой драгоценности был несправедливо осужден его отец. Ассан хочет отомстить и вооружается приемами своего литературного кумира – джентльмена-грабителя Арсена Люпена.

5 мая Netflix поделился несколькими новыми кадрами со съемок второй части сериала "Люпен".

Ваш первый взгляд на Люпена – часть вторая....

Смотрите официальный тизер 2 части сериала "Люпен": видео

Вторая часть сериала будет состоять из пяти серий. Точная дата релиза новых эпизодов неизвестна. По предварительной информации Netflix, они выйдут летом 2021 года.