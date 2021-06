Netflix экранизирует страшную историю, опубликованную в сети: о чем она

Компания Netflix выкупила права на экранизацию рассказа, который опубликовал Маркус Кливер с никнеймом Polterkites на развлекательном портале Reddit. На сайте есть подразделение Nosleep, где пользователи постят страшные и жуткие истории, которые они придумали или где-то услышали.

Представителей Netflix заинтересовала новелла в жанре психологического триллера под названием We Used to Live Here ("Раньше мы здесь жили"). В ней рассказывается о девушке, которая переезжает в новый дом. Но пока она разбирает вещи и обустраивается в новом жилище, в ее дверь стучат незнакомцы – супруги с тремя детьми.

Это интересно Истории, которые учат выигрывать в казино: фильмы, снятые на основе реальных событий

Мужчина рассказывает ей, что жил здесь в детстве. Он хотел бы осмотреть дом и показать его своим детям. Девушка впускает семью внутрь, но вскоре начинает об этом жалеть. Эти люди ведут себя очень странно, и, кажется, совсем не планируют уходить.

Что известно о проекте от Netflix



Главную роль в экранизации сыграет Блейк Лайвли / Фото Celebrity Net Worth

Пока что Netflix объявила немного деталей относительно экранизации этой истории. Известно, что главную роль в ней сыграет актриса Блейк Лайвли. Кроме того, она вместе с Кейт Форхофф будет продюсировать проект.

Известно, что Netflix заплатила автору за права на экранизацию шестизначную сумму. Однако точную стоимость этой сделки не разглашают.