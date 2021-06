Netflix екранізує страшну історію, опубліковану в мережі: про що вона

Компанія Netflix викупила права на екранізацію розповіді, яку опублікував Маркус Клівер з нікнеймом Polterkites на розважальному порталі Reddit. На сайті є підрозділ Nosleep, де користувачі публікують страшні та моторошні історії, які вони вигадали чи десь почули.

Представників Netflix зацікавила новела у жанрі психологічного трилера під назвою We Used to Live Here ("Раніше ми тут жили"). У ній йдеться про дівчину, яка переїжджає до нового будинку. Але поки вона розбирає речі й облаштовується у новому помешканні, у її двері стукають незнайомці – подружжя з трьома дітьми.

Чоловік розповідає їй, що жив тут у дитинстві. Він хотів би оглянути будинок та показати його своїм дітям. Дівчина впускає сім'ю у середину, але невдовзі починає про це шкодувати. Ці люди поводять себе дуже дивно, і, здається, зовсім не планують йти.

Що відомо про проєкт від Netflix



Головну роль в екранізації зіграє Блейк Лайвлі / Фото Celebrity Net Worth

Наразі Netflix оголосила небагато деталей стосовно екранізації цієї історії. Відомо, що головну роль у ній зіграє акторка Блейк Лайвлі. Крім того, вона разом із Кейт Форхофф продюсуватиме проєкт.

Відомо, що Netflix заплатила автору за права на екранізацію шестизначну суму. Проте точну вартість цієї угоди не розголошують.