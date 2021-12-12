Нетерпение: сурикаты открыли весь адвент-календарь за один раз

Семья сурикатов из Лондонского зоопарка взволнованно прониклась рождественским духом. Дракула, Пенелопа, Меко, Тимон и Фрэнк не умеют терпеть.

Жители Лондонского старейшего научного Зоопарка в мире получили от сотрудников приятный подарок. Сурикатам Дракуле, Пенелопе, Тимону, Фрэнку и Меко подарили рождественский адвент-календарь.

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Вместо конфет и заданий в нем были сверчки – любимое лакомство этих мангустовых зверюшек. Однако все пошло не по плану – животные сразу же раскрыли все окошки. И не по порядку! Сурикаты изучили все ящички, достали их содержимое и тут же полакомились.