Запечатанную игру от Nintendo Legend of Zelda 1987 года продали почти за миллион долларов
Источник:AP news
Новая игра The Legend of Zelda от Nintendo, которая была выпущена в 1987 году, была продана за рекордную сумму. Это сделало ее самой дорогой видеоигрой, которую когда-либо продавали на аукционе.
Запечатанный картридж The Legend of Zelda был продан в пятницу, 9 июля, на аукционе Heritage Auctions за 870 000 долларов. Предыдущий рекорд был за игрой Super Mario Bros., которую в апреле 2021 года продали за 660 000 долларов.
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Проданная игра является редким вариантом издания The Legend of Zelda. Он выпускался всего несколько месяцев в конце 1987 года, прежде чем был заменен другим. Итак, эта копия – одна из ранних неоткрытых игр, которую можно найти. По словам организаторов аукциона, игра представляет собой апофеоз редкости, культурного значения и центральных элементов коллекции.
The Legend of Zelda знаменует собой начало одной из самых важных саг в играх. Его историческое значение невозможно недооценить ... это настоящее произведение коллекционирования,
– комментирует Валари Маклеки, специалист по видеоиграм аукциона Heritage.
Игру Legend of Zelda 1987 года продали почти за миллион долларов / Фото ha.com
The Legend of Zelda
Это серия фэнтезийных видеоигр, созданная в 1986 году известным геймдизайнером Сигэру Миямото, которая выпускается компанией Nintendo. Главным персонажем выступает молчаливый протагонист по имени Линк, хотя серия названа в честь женского персонажа Зельды, которую Линк обычно по сюжету спасает.
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