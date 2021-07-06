JND Studios – корейский производитель реплик коллекционных предметов, который производит "гиперреалистичные" фигурки. И хотя JND Studios начала выпускать фигурки в 2020 году, она уже получила всемирное признание в гик-культуре. Все благодаря придирчивому вниманию к деталям – лицо, одежда, аксессуары и даже поза идеально повторяют оригинал.

Это интересно Почему слоты стали самыми популярными игровыми автоматами во всем мире

Первой такой фигуркой был Джокер в исполнении Хоакина Феникса, впоследствии Чудо-женщина из фильма "1984", Женщина-кошка из фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды" и Джокер Хита Леджера. Статуэтка Харли Квинн – пятый проект студии.

Все статуэтки производятся из экологичных материалов – силиконовая кожа, стеклянные глаза, специальные волосы. По словам главного художника студии, особую важность имеют зубы, поэтому Харли Квинн вставили в рот зубные протезы. Это делает ее улыбку такой настоящей. Производители надеются, что коллекционеры смогут оценить эти усилия.

Харли Квинн появлялась в кино уже много раз, поэтому я особенно нервничал по поводу этого проекта. Я должен был запечатлеть эту игривую, кокетливую натуру Харли в один момент. Поэтому мы решили впервые сделать улыбающуюся фигурку. Учитывая, как JND пытается делать проекты гиперреалистичными, мы должны были сделать ее особенной,

– рассказал главный художник студии Со-Янг Ли.

Необычайное сходство с Марго Робби / Фото Hypebeast

Статуэтку Харли Квинн из "Отряда Самоубийц" / Фото Hypebeast

Статуэтки производятся из экологичных материалов / Фото Hypebeast



Производители надеются, что коллекционеры смогут оценить новую фигурку / Фото Hypebeast

Цена фигурки – 2 099 долларов (57 250 гривен).