JND Studios – корейський виробник реплік колекційних предметів, який виробляє "гіперреалістичні" фігурки. І хоча JND Studios почала випускати фігурки у 2020 році, вона вже здобула всесвітнє визнання у гік-культурі. Все завдяки прискіпливій увазі до деталей – обличчя, одяг, аксесуари і навіть поза ідеально повторюють оригінал.

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Першою такою фігуркою був Джокер у виконанні Хоакіна Фенікса, згодом Диво-жінка з фільму "1984", Жінка-кішка з фільму "Темний лицар: Відродження легенди" і Джокер Хіта Леджера. Статуетка Гарлі Квінн – п'ятий проєкт студії.

Всі статуетки виробляються з екологічних матеріалів – силіконова шкіра, скляні очі, спеціальне волосся. За словами головного художника студії, особливу важливість мають зуби, тому Гарлі Квінн вставили в рот зубні протези. Це робить її посмішку такою справжньою. Виробники сподіваються, що колекціонери зможуть оцінити ці зусилля.

Гарлі Квінн з'являлася в кіно вже багато разів, тому я особливо нервував з приводу цього проєкту. Я повинен був зафіксувати цю грайливу, кокетливу натуру Гарлі в одному моменті. Тому ми вирішили вперше зробити усміхнену фігурку. Враховуючи, як JND намагається робити проєкти гіперреалістичними, ми повинні були зробити її особливою,

– розповів головний художник студії Со-Янг Лі.



Надзвичайна схожість з Марго Роббі / Фото Hypebeast



Статуетку Гарлі Квінн з "Загону Самогубців" / Фото Hypebeast



Статуетки виробляються з екологічних матеріалів / Фото Hypebeast



Виробники сподіваються, що колекціонери зможуть оцінити нову фігурку / Фото Hypebeast

Ціна фігурки – 2 099 доларів (57 250 гривень).