В лесу неподалеку от немецкого города Пассау во время утренней пробежки женщина нашла сумку с устройством, похожим на боевую гранату. Она сразу же вызвала полицию и сообщила о своей находке.

Поскольку в Германии довольно часто находят настоящие боеприпасы времен Второй мировой войны, на место вызвали группу профессиональных саперов. Однако, то, что женщина приняла за боевую гранату, оказалось резиновой секс-игрушкой темно-зеленого цвета.

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Гипотезу о назначении этого предмета подтвердили и другие вещи, которые были в сумке – презервативы и тюбик с лубрикантом. Чтобы точно убедиться в безопасности "гранаты", правоохранители нашли подобные игрушки в интернете.

Оказалось, что существуют секс-игрушки в виде ручных гранат, и мы имели дело с одной из них,

– сообщили они в пресс-релизе для СМИ.

Состояние сумки указывает на то, что она пролежала в лесу уже какое-то время. "Как эти предметы попали туда и почему их там оставили, можно только догадываться", – сказали полицейские.