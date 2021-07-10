По любому запросу: нейросети создают невероятные картинки, опираясь на случайные слова

Нейросети не перестают нас удивлять, особенно когда речь идет о генерировании нового и оригинального контента. Искусственный интеллект уже научился создавать его с нуля. Для этого ему нужно минимум информации, например, несколько случайных слов.

На твитер-странице Images Generated By AI Machines ("Изображения, сгенерированные искусственным интеллектом") публикуют картинки, которые нейросети создают по запросам пользователей интернета. Результат их работы не оставляет равнодушным – картинки получаются красивыми, смешными, жуткими или удивительно странными.

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Чтобы получить изображение по своему запросу, нужно опубликовать в твитере пост с желаемым набором слов и обозначить аккаунт Images Generated By AI Machines – результат придет в ответ.

Вы также можете попробовать, как это работает, и увидеть визуализацию собственных фантазий, а пока Развлечения 24 подготовили для вас подборку уже готовых картинок, сгенерированных искусственным интеллектом.

"Галактика, что тает"

"Дыра импрессионистичной ящерицы"

"Стимпанк дистопия"

"Сирена в лесу"

"Викторианский охотник на монстров"

"Интерьер космического корабля 80-х"

"Океан неоновой радуги"

"Тюремный космический корабль McDonald's"

"Слайм-аквапарк"

"Импрессионистичная IKEA"

Аккаунт очень быстро стал популярным – с середины июня 2021 года на него подписалось более 25 тысяч человек. Администратор страницы с каждым днем ​​получал все больше запросов от пользователей твитера и вскоре уже не смог справиться с таким количеством сообщений.

Поэтому он решил создать инструкцию, чтобы все желающие смогли создать собственные картинки без длительного ожидания. Читатели попробовали, и были в восторге от результата. С тех пор страницу заполонили работы не только автора идеи, но и его последователей. Стоит признать, что у них получается не хуже – вот несколько примеров.

"Яблочный сок"

"Сад осьминога"

"Бейсбол в стиле японской гравюры по дереву"

"Девушки в тиктоке"

"Кошачий модный показ"

"Латиноамериканские люди-крабы"

"Фантастический городской пейзаж"