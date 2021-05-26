Нейросети показали Генри Кавилла в роли Коннора Маклауда в перезапуске фильма "Горец"

Генри Кавилл сыграет одну из главных ролей в "Горце". Однако некоторым блогерам невмоготу уже ждать этого.

Британский актер Генри Кавилл, известный по ролям в "Ведьмаке" от Netflix и Супермена в "Лиге справедливости Зака Снайдера", сыграет главную роль в новой версии "Горца" от Чада Стахелски. Какую именно роль сыграет Кавилл пока неизвестно.

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Вероятно, что актер получил роль Коннора Маклауда. В оригинальной картине 1986 года роль этого героя сыграл Кристофер Ламберт.

Блогер под ником stryder HD, не стал ждать выхода нового фильма и представил Генри Кавилла в образе главного героя фильма "Горец" благодаря нейросетям. Он наложил лицо Кавилла поверх лица Ламберта с помощью технологии DeepFake.

Я надеюсь, что вам всем понравится моя забавная концепция пародии,

– подписал выдео блогер.