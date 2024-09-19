Детали рассказало издание Lad Bible.

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Что расположено в таинственном здании

Мужчина признался, что побывал там в 2023 году. По его словам, некоторые части здания, построенного в 1974 году, были закрыты для посещения.

За исключением входа на первом этаже, в небоскребе нет абсолютно никаких окон, из-за чего он долгое время был окутан атмосферой таинственности. Многие люди считали, что, возможно, именно в нем правительство США прятало инопланетян, пока все думали о Зоне 51.

Справка. Зона 51 - это секретная военная база в штате Невада, США, которая стала объектом многочисленных теорий заговора. Зона 51 известна благодаря предположениям о связи с исследованием НЛО и другими тайными экспериментами, хотя официально правительство США не предоставляет детальной информации о деятельности на базе.

Мужчина рассказал, что увидел в здании документы, в которых подробно описывалось, что делать с определенными машинами в здании в случае выпадения радиоактивных осадков. Здание может быть самодостаточным в течение двух недель в случае ядерной катастрофы, имея запасы, достаточные для обеспечения 1500 человек, что может быть важно учитывая то, что там официально находится.

Что говорят власти о здании

Официальная версия гласит, что здание на Thomas Street 33 было построено для размещения телефонного коммутационного оборудования и ранее называлось AT&T Long Lines. По сути, это было место с оборудованием, которое позволяло осуществлять междугородние телефонные звонки, однако это не означает, что оно не было защищено от нескольких теорий заговора.

Несколько лет назад газета New York Times сообщила, что этот небоскреб без окон также может быть вероятным постом прослушивания Агентства национальной безопасности (АНБ) под кодовым названием "Титанпойнт".