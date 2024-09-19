Деталі розповіло видання Lad Bible.

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Що розташовано у таємничій будівлі

Чоловік зізнався, що побував там у 2023 році. За його словами, деякі частини будівлі, збудованої 1974 року, були закриті для відвідування.

За винятком входу на першому поверсі, у хмарочосі немає абсолютно ніяких вікон, через що він довгий час був оповитий атмосферою таємничості. Багато людей вважали, що, можливо, саме в ньому уряд США ховав інопланетян, поки всі думали про Зону 51.

Довідка. Зона 51 — це секретна військова база в штаті Невада, США, яка стала об'єктом численних теорій змови. Зона 51 відома завдяки припущенням про зв'язок з дослідженням НЛО та іншими таємними експериментами, хоча офіційно уряд США не надає детальної інформації про діяльність на базі.

Чоловік розповів, що побачив у будівлі документи, в яких детально описувалося, що робити з певними машинами в будівлі в разі випадання радіоактивних опадів. Будівля може бути самодостатньою протягом двох тижнів у разі ядерної катастрофи, маючи запаси, достатні для забезпечення 1500 людей, що може бути важливо з огляду на те, що там офіційно перебуває.

Що каже влада про будівлю

Офіційна версія свідчить, що будівля на Thomas Street 33 була побудована для розміщення телефонного комутаційного обладнання і раніше називалася AT&T Long Lines. По суті, це було місце з обладнанням, яке давало змогу здійснювати міжміські телефонні дзвінки, однак це не означає, що воно не було захищене від кількох теорій змови.

Кілька років тому газета New York Times повідомила, що цей хмарочос без вікон також може бути ймовірним постом прослуховування Агентства національної безпеки (АНБ) під кодовою назвою "Титанпойнт".