Не вышло: женщина взяла 1000 уроков вождения за 30 лет, но так и не получила удостоверение

Изабель Стедман из Великобритании начала учиться управлять автомобилем, когда ей исполнилось 17 лет. Сейчас ей 47, но она до сих пор не получила водительского удостоверения, хотя взяла уже 1000 практических уроков.

1000 уроков и никакого результата

Проблема в том, что каждый раз, когда Изабель садится за руль, она ужасно нервничает. Особый страх ей внушают перекрестки с круговым движением. Перед ними женщина начинает потеть, дрожать, а однажды даже потеряла сознание. Тогда инструктору пришлось взять руль в свои руки и спасти их обоих от ДТП.

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Изабель подсчитала, что за 30 лет своего обучения она потратила на уроки вождения примерно 10 тысяч фунтов стерлингов (370 тысяч гривен). У нее было 7 инструкторов по вождению, однако никто так и не смог помочь. Один из них даже пытался лишить женщину фобии с помощью гипноза, но и это не дало результата.

Дальше уроков с инструкторами Изабель не продвинулась. Экзамен она не пыталась сдать ни разу – не чувствовала себя достаточно готовой к этому. Однако у ее детей, 22-летнего Доминика и 17-летней Стеллы, таких проблем не возникло. Они успешно научились водить.



Изабель Стедман уже 30 лет пытается получить водительское удостоверение / Фото SWNS

Несмотря на огромное количество неудачных попыток женщина не теряет надежды, что рано или поздно получит вожделенное водительское удостоверение и будет уверенно чувствовать себя за рулем. Изабель говорит, что если бы все наконец удалось, она была бы идеальным водителем, ведь почти не употребляет алкоголя.

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