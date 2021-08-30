1000 уроків і жодного результату

Проблема у тому, що щоразу, коли Ізабель сідає за кермо, вона жахливо нервується. Особливий страх у неї вселяють перехрестя з круговим рухом. Перед ними жінка починає пітніти, тремтіти, а одного разу навіть втратила свідомість. Тоді інструкторові довелося взяти кермо у свої руки і врятувати їх обох від ДТП.

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Ізабель підрахувала, що за 30 років свого навчання вона витратила на уроки водіння приблизно 10 тисяч фунтів стерлінгів (370 тисяч гривень). У неї було 7 інструкторів з водіння, проте жоден так і не зміг їй допомогти. Один з них навіть намагався позбавити жінку фобії за допомогою гіпнозу, але й це не дало результату.

Далі уроків з інструкторами Ізабель не просунулася. Іспит вона не намагалася скласти жодного разу – не відчувала себе достатньо готовою до цього. Проте у її дітей, 22-річного Домініка та 17-річної Стелли, таких проблем не виникло. Вони успішно навчилися водити.



Ізабель Стедман вже 30 років намагається отримати водійське посвідчення / Фото SWNS

Попри величезну кількість невдалих спроб жінка не втрачає надії, що рано чи пізно отримає омріяне посвідчення водія і впевнено почуватиметься за кермом. Ізабель каже, що якби все нарешті вдалося, вона була б ідеальним водієм, адже майже не вживає алкоголю.

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