1000 уроков и никакого результата

Проблема в том, что каждый раз, когда Изабель садится за руль, она ужасно нервничает. Особый страх ей внушают перекрестки с круговым движением. Перед ними женщина начинает потеть, дрожать, а однажды даже потеряла сознание. Тогда инструктору пришлось взять руль в свои руки и спасти их обоих от ДТП.

Это интересно Что такое социальные казино и почему они стали популярными

Изабель подсчитала, что за 30 лет своего обучения она потратила на уроки вождения примерно 10 тысяч фунтов стерлингов (370 тысяч гривен). У нее было 7 инструкторов по вождению, однако никто так и не смог помочь. Один из них даже пытался лишить женщину фобии с помощью гипноза, но и это не дало результата.

Дальше уроков с инструкторами Изабель не продвинулась. Экзамен она не пыталась сдать ни разу – не чувствовала себя достаточно готовой к этому. Однако у ее детей, 22-летнего Доминика и 17-летней Стеллы, таких проблем не возникло. Они успешно научились водить.



Изабель Стедман уже 30 лет пытается получить водительское удостоверение / Фото SWNS

Несмотря на огромное количество неудачных попыток женщина не теряет надежды, что рано или поздно получит вожделенное водительское удостоверение и будет уверенно чувствовать себя за рулем. Изабель говорит, что если бы все наконец удалось, она была бы идеальным водителем, ведь почти не употребляет алкоголя.

Смотрите также Мужчина отсудил у родителей более 30 000 долларов за то, что они выбросили его порноколлекцию