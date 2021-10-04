Не узнали даже фанаты: Мик Джаггер сходил в бар и остался незамеченным

Накануне выступления Rolling Stones в Северной Каролине Мик Джаггер решил посетить бар. Но посетители заведения даже не заметили известного фронтмена легендарной группы.

Об этом даже никто и не узнал, если бы в четверг вечером, 30 сентября, 78-летний Джаггер не поделился фотографией. На фото он стоит у бара Thirsty Beaver Saloon с бутылочкой пива.

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Как можно увидеть на фото, посетители, которые отдыхали за соседними столами, смотрели в другую сторону и никак не реагировали на Джаггера. Казалось, они игнорировали икону рок-н-ролла.

Прошлой ночью в Шарлотте, Северная Каролина,

– подписал фото известный музыкант.

После публикации у фанатов возникли вопросы: как так случилось, что легенду никто не заметил? Это при том, что музыкант даже не прятался и не маскировался. Вероятно, Мик и сам был очень удивлен, когда понял, что никто в баре его не узнал – фанаты фронтмена Rolling Stones оказались не слишком внимательны.

Впоследствии, совладелец Thirsty Beaver Брайан Уилсон подтвердил прессе, что появление Джаггера в баре не вызвало ажиотажа. Даже бармен, обслуживавший звезду не подозревал, кто перед ним. Ведь Мик пожаловал в бар без предупреждения.

Стоит отметить, что бар Thirsty Beaver Saloon ("Жаждущий Бобер") – это место, которое с трех сторон окружают многоэтажные жилые дома. В свое время владельцы отказались его продавать, поэтому дома пришлось строить вокруг заведения.



Бар Thirsty Beaver Saloon в Северной Каролине / Фото Twitter @drab_neon

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