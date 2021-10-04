Про це навіть ніхто і не дізнався, якби у четвер ввечері, 30 вересня, 78-річний Джаггер не поділився фотографією. На світлині він стоїть біля бару Thirsty Beaver Saloon с пляшечкою пива.

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Як можна побачити на фото, відвідувачі, які відпочивали за сусідніми столами, дивилися в інший бік і ніяк не реагували на Джаггера. Здавалося, вони ігнорували ікону рок-н-ролу.

Минулої ночі в Шарлотті, Північна Кароліна,

– підписав фото відомий музикант.

Після публікації у фанатів виникли питання: як так сталося, що легенду ніхто не помітив? Це при тому, що музикант навіть не ховався та не маскувався. Ймовірно, Мік і сам був дуже здивованим, коли зрозумів, що ніхто в барі його не впізнав – фанати фронтмена Rolling Stones виявилися не надто уважні.

Згодом, співвласник Thirsty Beaver Брайан Вілсон підтвердив пресі, що поява Джаггера в барі не викликала ажіотажу. Навіть бармен, який обслуговував зірку не підозрював, хто перед ним. Адже Мік завітав до бару без попередження.

Варто зазначити, що бар Thirsty Beaver Saloon ("Спраглий Бобер") – це місце, яке з трьох сторін оточують багатоповерхові житлові будинки. Свого часу власники відмовились його продавати, тому будинки довелося побудувати навколо закладу.



Бар Thirsty Beaver Saloon у Північній Кароліні / Фото твітер @drab_neon

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