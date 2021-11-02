Не просто косплей: девушка перевоплощается в популярных героев с помощью макияжа
Источник:инстаграм charlotteroberts
Обычно люди используют силу макияжа для того, чтобы подчеркнуть прелести своего лица и скрыть недостатки. Однако мейкап и грим могут гораздо больше, в том числе и изменить внешность до неузнаваемости. Это доказывает 18-летняя визажистка Шарлотта Робертс, которая с невероятной точностью превращающаяся в популярных персонажей с помощью декоративной косметики.
Кажется, что это невозможно, но молодая и привлекательная 18-летняя девушка без проблем может превратиться в Эдварда Руки-Ножницы, Шрека или Голлума. Такой уровень мастерства вызывает откровенный восторг, поэтому Развлечения 24 подготовили подборку самых интересных образов визажистки.
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