Не просто косплей: девушка перевоплощается в популярных героев с помощью макияжа

10:59

Обычно люди используют силу макияжа для того, чтобы подчеркнуть прелести своего лица и скрыть недостатки. Однако мейкап и грим могут гораздо больше, в том числе и изменить внешность до неузнаваемости. Это доказывает 18-летняя визажистка Шарлотта Робертс, которая с невероятной точностью превращающаяся в популярных персонажей с помощью декоративной косметики.