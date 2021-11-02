Не просто косплей: девушка перевоплощается в популярных героев с помощью макияжа

2 ноября 2021 , 10:59
Читати новину українською

Источник:

инстаграм charlotteroberts

Обычно люди используют силу макияжа для того, чтобы подчеркнуть прелести своего лица и скрыть недостатки. Однако мейкап и грим могут гораздо больше, в том числе и изменить внешность до неузнаваемости. Это доказывает 18-летняя визажистка Шарлотта Робертс, которая с невероятной точностью превращающаяся в популярных персонажей с помощью декоративной косметики.

Кажется, что это невозможно, но молодая и привлекательная 18-летняя девушка без проблем может превратиться в Эдварда Руки-Ножницы, Шрека или Голлума. Такой уровень мастерства вызывает откровенный восторг, поэтому Развлечения 24 подготовили подборку самых интересных образов визажистки. 

Это интересно Чем занимаются известные персонажи, когда их никто не видит: забавная подборка от художника

Джесси Пинкман из сериала "Во все тяжкие"

Малефисента

Холли Голайтли из "Завтрака у Тиффани"

Тимоти Шаламе

Мастер Йода

Беллатриса Лестрейндж

Демон-парикмахер Суини Тодд

Крик

Шрек

Гринч

Голлум

Эдвард Руки-Ножницы

Волан-де-Морт

Клоун Пеннивайз

Мистик

Автор: Софія Гусєва