Не просто экономия: 15 людей, которые сходили на барахолку и сорвали джекпот

Ни для кого не секрет, что на секонд-хендах, комиссионных магазинах и блошиных рынках можно не просто сэкономить, но и найти настоящие сокровища. Некоторые люди называют это своеобразной лотереей.

Своими уникальными находками пользователи сети делятся в отдельном разделе развлекательного портала Reddit. Среди их сокровищ – винтажная одежда, неповторимый декор, редкие предметы и брендовая техника. И все это практически за копейки.

Это интересно Девушка купила потерянные посылки и не угадала: там были товары на 55 000 долларов

"Только что нашел этот прекрасный орган Baldwin. Прекрасно работает и стоит всего 170 долларов"

Фото Reddit / -georgie

"50 долларов за этот комод с зеркалом. Я влюбился"

Фото Reddit / ExcellentShow8

"Винтажное кружевное свадебное платье Thrifted за 40 долларов"

Фото Reddit / ruzzti

"Не смог оставить Берни в комиссионном магазине"

Фото Reddit / TeaTimeAtThree

"Моя лучшая находка – кресло для отдыха Selig за 13 долларов"

Фото Reddit / Louisville

"Я влюблена в этот диван. 300 долларов"

Фото Reddit / personalarchive

"Невероятный ковер за 15 долларов"

от Reddit / madmaddmaddie

"Послушал свою интуицию, купил эту подвеску и пошел к ювелиру. Он подтвердил – это 18-каратное золото и бриллиант. Я заплатил 20 долларов"

Фото Reddit / SqueezeBunny

"Я купил коробку на аукционе и нашел там кошелек со старыми деньгами"

Фото Reddit / hoop-d-lishus

"Набор чашек Van Gogh Classics из тонкого фарфора всего за 7 долларов"

Фото Reddit / Cxtherines

"Это возможно винтажное платье стоило менее 5 долларов"

Фото Reddit / dumbblondecollegekid

"Моя находка в комиссионном. Кольцо из 18-каратного золота с изумрудом и бриллиантом. 16 долларов"

Фото Reddit / urmomspotaytoes

"Супердорогой миксер KitchenAid обошелся мне всего в 10 долларов"

Фото Reddit / Skholla

"Нашел костюм для своего сына на гаражной распродаже. 15 долларов"

Фото Reddit / Frugallyspoilt

"Я купил эспрессо-машину La Pavoni Europiccola, которая стоит 1200 долларов, всего за 6,50. Мои кофейные мечты сбылись"

Фото Reddit / randomlybev