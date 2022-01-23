Не просто экономия: 15 людей, которые сходили на барахолку и сорвали джекпот
Источник:Reddit
Ни для кого не секрет, что на секонд-хендах, комиссионных магазинах и блошиных рынках можно не просто сэкономить, но и найти настоящие сокровища. Некоторые люди называют это своеобразной лотереей.
Своими уникальными находками пользователи сети делятся в отдельном разделе развлекательного портала Reddit. Среди их сокровищ – винтажная одежда, неповторимый декор, редкие предметы и брендовая техника. И все это практически за копейки.
Это интересно Девушка купила потерянные посылки и не угадала: там были товары на 55 000 долларов
"Только что нашел этот прекрасный орган Baldwin. Прекрасно работает и стоит всего 170 долларов"
Фото Reddit / -georgie
"50 долларов за этот комод с зеркалом. Я влюбился"
Фото Reddit / ExcellentShow8
"Винтажное кружевное свадебное платье Thrifted за 40 долларов"
Фото Reddit / ruzzti
"Не смог оставить Берни в комиссионном магазине"
Фото Reddit / TeaTimeAtThree
"Моя лучшая находка – кресло для отдыха Selig за 13 долларов"
Фото Reddit / Louisville
"Я влюблена в этот диван. 300 долларов"
Фото Reddit / personalarchive
"Невероятный ковер за 15 долларов"
от Reddit / madmaddmaddie
"Послушал свою интуицию, купил эту подвеску и пошел к ювелиру. Он подтвердил – это 18-каратное золото и бриллиант. Я заплатил 20 долларов"
Фото Reddit / SqueezeBunny
"Я купил коробку на аукционе и нашел там кошелек со старыми деньгами"
Фото Reddit / hoop-d-lishus
"Набор чашек Van Gogh Classics из тонкого фарфора всего за 7 долларов"
Фото Reddit / Cxtherines
"Это возможно винтажное платье стоило менее 5 долларов"
Фото Reddit / dumbblondecollegekid
"Моя находка в комиссионном. Кольцо из 18-каратного золота с изумрудом и бриллиантом. 16 долларов"
Фото Reddit / urmomspotaytoes
"Супердорогой миксер KitchenAid обошелся мне всего в 10 долларов"
Фото Reddit / Skholla
"Нашел костюм для своего сына на гаражной распродаже. 15 долларов"
Фото Reddit / Frugallyspoilt
"Я купил эспрессо-машину La Pavoni Europiccola, которая стоит 1200 долларов, всего за 6,50. Мои кофейные мечты сбылись"
Фото Reddit / randomlybev