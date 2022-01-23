Своїми унікальними знахідками користувачі мережі діляться в окремому розділі розважального порталу Reddit. Серед їхніх скарбів – вінтажний одяг, неповторний декор, рідкісні предмети та брендова техніка. І все це практично за копійки.
Це цікаво Дівчина купила загублені посилки та не прогадала: там були товари на 55 000 доларів
"Щойно знайшов цей прекрасний орган Baldwin. Чудово працює і коштує лише 170 доларів"
Фото Reddit / -georgie
"50 доларів за цей комод із дзеркалом. Я закохався"
Фото Reddit / ExcellentShow8
"Вінтажна мереживна весільна сукня Thrifted за 40 доларів"
Фото Reddit / ruzzti
"Не зміг залишити Берні у комісійному магазині"
Фото Reddit / TeaTimeAtThree
"Моя найкраща знахідка – крісло для відпочинку Selig за 13 доларів"
Фото Reddit / LouisvilleNick
"Я закохана у цей диван. 300 доларів"
Фото Reddit / personalarchive
"Неймовірний килим за 15 доларів"
Фото Reddit / madmaddmaddie
"Послухав свою інтуїцію, купив цю підвіску і пішов до ювеліра. Він підтвердив – це 18-каратне золото і діамант. Я заплатив 20 доларів"
Фото Reddit / SqueezeBunny
"Я купив коробку на аукціоні і знайшов там гаманець зі старими грошима"
Фото Reddit / hoop-d-lishus
"Набір чашок Van Gogh Classics з тонкого фарфору всього за 7 доларів"
Фото Reddit / Cxtherines
"Ця можливо вінтажна сукня коштувала менше ніж 5 доларів"
Фото Reddit / dumbblondecollegekid
"Моя знахідка у комісійному. Каблучка з 18-каратного золота зі смарагдом та діамантом. 16 доларів"
Фото Reddit / urmomspotaytoes
"Супердорогий міксер KitchenAid обійшовся мені всього у 10 доларів"
Фото Reddit / Skholla
"Знайшов костюм для свого сина на гаражному розпродажі. 15 доларів"
Фото Reddit / Frugallyspoilt
"Я купив еспресо-машину La Pavoni Europiccola, яка коштує 1200 доларів, лише за 6,50. Мої кавові мрії здійснилися"
Фото Reddit / randomlybev