Не подумал: всего одна фраза парня испортила свидание и заставила девушку сбежать

Первые свидания – это всегда очень волнующе, ведь важно найти правильный подход к новому человеку. В такие моменты даже несколько необдуманных слов могут испортить все.

Именно так произошло с пользователем развлекательного портала Reddit с никнеймом throwaway_iansdsdf. Его свидание с девушкой внезапно закончилось из-за неосторожно брошенной им фразы.

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С девушкой парня познакомила его подруга. Она подумала, что у них есть общие хобби и похожий юмор. Недавно они встретились лично и пошли в кафе.

Сначала свидание шло хорошо. Новые знакомые нашли общий язык, шутили и смеялись. В какой-то момент девушка предложила рассчитаться и прогуляться, поэтому начала искать в сумке свой кошелек. Это вызвало некоторые сложности, поэтому она достала некоторые вещи и поставила их на стол. Среди них оказался ее перечный баллончик для самозащиты.

Когда мы вышли, я небрежно сказал: "Я подумал бы о том, чтобы купить другой баллончик, если ты хочешь защититься. Этот совсем бесполезный",

– поделился реддитор.

Для понимания ситуации парень объяснил пользователям сети, что во время службы в армии он тестировал разнообразные перечные баллончики. И тот, который он увидел у девушки на свидании, был самым слабым из протестированных.

Однако ей он не успел это объяснить. Очень быстро их разговор сошел на нет, а девушка сказала, что должна идти из-за важных рабочих дел.

"Мне понадобилось несколько минут, чтобы понять, что мой комментарий без всякого контекста был более, чем жутким. Надеюсь, я не травмировал ее", – подытожил парень.

Через несколько дней после публикации поста парень обновил его. Он рассказал, что девушка перезвонила ему и извинилась за то, что сбежала. Она нашла его историю на Reddit и теперь они пересылают друг другу самые странные и смешные комментарии. Похоже, что у этой пары все наладилось.

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