Саме так сталося з користувачем розважального порталу Reddit з нікнеймом throwaway_iansdsdf. Його побачення з дівчиною раптово закінчилося через необережно кинуту ним фразу.

Це цікаво Дівчина купила загублені посилки та не прогадала: там були товари на 55 000 доларів

З дівчиною хлопця познайомила його подруга. Вона подумала, що у них є спільні хобі та схожий гумор. Нещодавно вони зустрілися особисто та пішли до кав'ярні.

Спершу побачення йшло добре. Нові знайомі знайшли спільну мову, жартували та сміялися. В якийсь момент дівчина запропонувала розрахуватися та прогулятися, а тому почала шукати у сумці свій гаманець. Це викликало деякі складнощі, тож вона дістала деякі речі та поставила їх на стіл. Серед них опинився її перцевий балончик для самозахисту.

Коли ми вийшли, я недбало сказав: "Я б подумав про те, щоб купити інший балончик, якщо ти хочеш захиститися. Цей зовсім не працює",

– поділився реддитор.

Для розуміння ситуації, хлопець пояснив користувачам мережі, що під час служби в армії він тестував різноманітні перцеві балончики. І той, який він побачив у дівчини на побаченні, був найслабшим з усім протестованих.

Однак їй він не встиг це пояснити. Дуже швидко їхня розмова зійшла нанівець, а дівчина сказала, що мусить йти через важливі робочі справи.

"Мені знадобилося кілька хвилин, щоб зрозуміти, що мій коментар без будь-якого контексту був більше, ніж моторошним. Сподіваюся, я не травмував її", – підсумував хлопець.

Через кілька днів після публікації допису хлопець оновив його. Він розповів, що дівчина перетелефонувала йому і вибачилася за те, що втекла. Вона знайшла його історію на Reddit і тепер вони пересилають один одному найдивніші та найсмішніші коментарі. Схоже, що у цієї пари все налагодилося.

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